Stadsboer Arie Steenwijk tot wanhoop gedreven door onzekerheid

Om tot rust te komen liet de melkveehouder uit Rotterdam, die met zijn bedrijf moet wijken voor een nieuw natuurgebied, zich opnemen in het Crisiscentrum Rotterdam.



Op het erf staat een rijtje kooien met daarin jonge kalveren. Geboren in de tien dagen dat Arie Steenwijk in de stad bij de crisisopvang verbleef. Zijn vrouw heeft de melkveehouderij aan de Bergschenhoekseweg ondertussen draaiend gehouden, met hulp van zijn schoonvader en kennissen. ,,Ze hebben het ontzettend druk gehad’’, zegt Steenwijk schuldbewust. Maar hij zag even geen andere uitweg.



Uitdijend

Vol goede moed nam Steenwijk het boerenbedrijf onder de rook van Rotterdam Airport over van zijn vader. Al snel bleek hij niet voor niets een van de laatste melkveehouders van Rotterdam: de uitdijende stad neemt voortdurend happen uit de ommelanden. Moest Steenwijk al eens land afstaan aan de hogesnelheidslijn en de snelle busbaan van Rotterdam naar Zoetermeer, nu moet zijn hele bedrijf wijken voor natuurgebied Vlinderstrik, dat evenwijdig aan de Doenkade wordt aangelegd.



Hoewel hij vraagtekens heeft bij een natuurgebied dat ligt ingeklemd tussen snelweg en vliegveld en zicht biedt op een caravanstalling en een benzinepomp, heeft hij zich jaren geleden bij zijn verhuizing neergelegd. Hij had zelfs zijn oog al laten vallen op een boerenbedrijf in de Betuwe, maar kreeg de koopprijs niet rond.



Schadeloos

Dat zit zo. Steenwijk wordt door de gemeente Rotterdam schadeloos gesteld voor de 35 hectare grond, terwijl hij het dubbele heeft. Ondertussen is een strengere fosfaatwet van kracht geworden die minder koeien per vierkante meter toestaat. Wil de boer nog steeds 200 koeien houden, en dat is volgens hem nodig om renderend te zijn, dan heeft hij voor een nieuw bedrijf tenminste 60 hectare nodig. ,,De regelgeving groeit harder dan het schadebedrag stijgt.’’



Zes jaar geleden stond hij met een koe op de Coolsingel om in het stadhuis aandacht te vragen voor zijn zaak. Het leidde tot een aangenomen motie van de gemeenteraad en een toezegging van toenmalig wethouder Alexandra van Huffelen om snel tot overeenstemming te komen. Daarna hoorde hij niets meer. ,,Misschien had ik het vuurtje zelf brandend moeten houden, maar mijn vrouw houdt niet van ophef.’’