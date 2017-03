Staking in De Kijvelanden is ‘noodkreet’ van tbs'ers

De tbs’ers in De Kijvelanden staken nadat ze daartoe zijn opgeroepen door de Bond van Wetsovertreders. Het protest is vandaag begonnen en wordt morgen voortgezet. Vijf tbs-klinieken door het hele land werden benaderd voor de actie, maar alleen in Poortguaal is gehoor gegeven aan de oproep.



In De Kijvelanden werd begin februari een 25-jarige socio-therapeut, die er nog maar net was begonnen, doodgestoken door de 44-jarige patiënt Michel T.. Het misdrijf veroorzaakte bij de patiënten grote onrust en gevoelens van onveiligheid.



Sjaak Duijn, woordvoerder van De Kijvelanden, zegt niet te weten of dit incident aanleiding is geweest voor de staking. ,,25 van de in totaal 150 patiënten op de verschillende afdelingen hebben individueel gekozen voor de staking’’, reageert hij. ,,De redenen daarvoor vallen niet te traceren. Er lijkt in elk geval geen algemene lijn in te ontdekken.’’



Via zijn partner laat een van de patiënten weten dat de staking als een noodkreet moet worden beschouwd.



,,Er werken veel te jonge mensen op de afdelingen en die hebben niet de levenservaring om lastige patiënten de baas te kunnen’’, zegt de vriendin van de tbs’er. Beiden willen ze niet bij naam genoemd worden.