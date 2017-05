Standbeeld kop groter dan ‘Gio’

,,Ik heb altijd al zo groot willen zijn’’, was de eerste reactie van Van Bronckhorst op ode die een kop groter is dan hijzelf, en waaraan hij alleen wilde meewerken omdat het zijn foundation onder de aandacht brengt. De S.V.Gio is een naschoolse sport- en leerclub voor kinderen uit groep 7 en 8 met een leerachterstand.



Museum Rotterdam en Van Bronckhorst zijn al maanden in gesprek over het beeld. Dat de onthulling vlak na het kampioensfeest plaatsvindt, is min of meer toevallig. ,,Geen mooier moment om dit standbeeld te onthullen. Het is goed voor het museum en goed voor mijn foundation,’’ aldus de trainer die de afgelopen dagen ‘in een roes’ heeft beleefd. ,,Pas als je de filmpjes terugkijkt besef je wat Feyenoord in de stad teweeg brengt. Dat maakt me bijzonder trots.’’



Maandag wordt Van Bronckhorst gehuldigd in zijn woonplaats Krimpen aan den IJssel.