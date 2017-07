Stankoverlast in omgeving Oude Maas door schip

In Rotterdam opgepakte Belg stond vanwege gijzeling cipier op 'Most Wanted List'

7:25 De Belgische crimineel van de 'Most Wanted List' die gisteren na acht jaar voortvluchtig te zijn geweest tegen de lamp liep in Rotterdam, is Mustapha Lahnachi (38). Hij ontsnapte in 2009 uit een gevangenis ten zuiden van Brussel door een bewaker te gijzelen die daarbij gewond raakte.