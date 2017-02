Start nieuwe wielerkoers in Capelle in slechts vier dagen geregeld

Hij was in de zomer van 2015 al betrokken bij de doorkomst van de Tour de France in Capelle aan den IJssel. De 59-jarige ondernemer Peter Regoord timmert met zijn organisatiebureau voor evenementen verder aan de weg. Eind vorige maand deed zich plotseling de kans voor om de profkoers New Energy Tour naar zijn Capelle te halen. Regoord had goede contacten op het gemeentehuis en wist het Capelse college van b en w in vier dagen tijd te overtuigen.



,,Ik was al betrokken bij de Dag van de Fiets'', blikt Regoord terug. Vorig jaar oktober begon het overleg over de opvolger van de World Ports Classic, de wielerrit tussen Rotterdam en Antwerpen, met randprogramma. Capelle kwam in beeld nadat Rotterdam was afgehaakt als startplek. ,,Ik belde op een maandag met wethouder Eric Faassen, ik mocht dinsdag meteen bij het college komen en op donderdag was het rond. Gelukkig hebben we in Capelle korte lijnen.''