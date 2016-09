Stationsdreiger Rotterdam CS wilde alleen hulp

Tony S. (39) belt aan het eind van de morgen 112. ,,Ik ben gevaarlijk", zegt hij kalm. De vrouw op de meldkamer zucht. ,,Ik heb een bom bij me." - ,,Waar staat u?", vraagt de agente. ,,Centraal Station. Ici Paris", zegt S. Als de vrouw van de meldkamer even later terugbelt, krabbelt hij terug. ,,Er is niks aan de hand. Ik ga mezelf niet opblazen, of jullie."



Maar dan is het al te laat. De politie neemt de melding uiterst serieus. Er komt een speciaal arrestatieteam aanscheuren, het station wordt ontruimd, het treinverkeer wordt stilgelegd. ,,Ik had een vrouw aan de lijn", vertelde S. woensdag tegen de rechtbank. ,,Daarna een man die zei dat ik rustig moest blijven. Er kwamen drie gewapende mannen met maskers op me af. Ze richten hun wapen op me, in het Centraal Station, op perron vier. Ik moest mijn handen omhoog doen. Dat deed ik."



Ontruiming

Niemand op het station zou iets gemerkt hebben van zijn melding. ,,Ik heb niet geschreeuwd", zei hij. ,,Mensen keken wel raar naar me." S. had ook geen bom. ,,Ik had niets bij me. Alleen een zakje chips. Naturel chips. Ik zag een ontruiming. Iedereen moest van het perron, maar ik moest blijven."



Hij is aangehouden en meegenomen. Sinds die dag zit hij vast. ,,Ik was verward", zei hij vandaag. ,,Ik wilde hulp, maar niemand kon en wou me helpen."



Tony S. , die de rechtbank rustig en vriendelijk te woord stond, heeft al jaren problemen. ,,Ik ben 22 jaar schizofreen", vertelde S. Hij is eerder aangehouden, is eerder gedwongen opgenomen geweest en heeft geprobeerd zelfstandig te wonen. Zijn huis is hij inmiddels weer kwijt, hij heeft schulden.



De officier van justitie eiste een celstraf die gelijk is aan de periode dat hij in voorarrest heeft gezeten, plus een gedwongen psychiatrische behandeling van minstens drie maanden. De rechtbank doet op 21 september uitspraak.