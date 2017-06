Stedeling, bezoek eens je 'achtertuin'!

Vrije tijd is belangrijk. Geld besteden is goed voor de economie. ,,Maar voor beiden hoef je niet naar Drenthe of Limburg'', meent Haan. ,,Dat kan gewoon om de hoek, op rij- en soms zelfs loopafstand. Maar we zijn ons er niet van bewust dat er zoveel leuks is in dit gebied waar we ook nog geld mee kunnen verdienen. Deze regio heeft enorm veel potentie. Natuurlijk kun je een dagje Rotterdam of Den Haag doen, maar er is meer. Laten we het omdraaien en die stedelingen verleiden hun 'achtertuin' te bezoeken.''



De Maassluise burgemeester, trekker van het project, legde de contacten met zijn collegabestuurders en kreeg iedereen enthousiast. ,,Alle deelnemende gemeenten zijn zich ervan bewust dat we elkaar kunnen helpen, een steuntje in de rug kunnen geven als het gaat om het creëren van werkgelegenheid. We moeten dat geld in de regio houden, zorgen dat het hier wordt besteed. Als we de krachten bundelen, profiteren we allemaal.''



Een overzicht van de 40 uitjes is te vinden op www.stapuitjestad.nl. Maar de uitjes kunnen een week of een maand later ook nog worden geboekt. ,,Er moet vliegwieleffect ontstaan. Met Stap Uit Je Stad maken we mensen alleen maar bewust van het aanbod. Maar het moet de ogen aan de 'vraag-kant' uiteraard ook openen. We moeten met z'n allen het besef krijgen dat er heel wat leuks is te doen in onze regio waarmee we geld kunnen verdienen. Vrije tijd is onlosmakelijk verbonden met economie, je moet alleen wel de kansen zien'', zegt Haan.