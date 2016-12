Steeds meer Chinees staal naar Rotterdam

RET verwacht 10.000 reizigers te vervoeren tijdens jaarwisseling

14:52 Vervoersbedrijf RET verwacht rond de jaarwisseling in Rotterdam zo'n tienduizend mensen met de metro naar de nationale vuurwerkshow op de Erasmusbrug te vervoeren en terug. In totaal worden langs de kades 50.000 bezoekers verwacht. Het is voor het eerst dat de RET tijdens de jaarwisseling metro's inzet voor mensen die naar de vuurwerkshow willen kijken.