'Steeds meer kinderen uitgesloten om ouderbijdrage'

Volgens de PvdA is de ouderbijdrage op sommige scholen 'onredelijk hoog' en wordt die gebruikt om arme gezinnen buiten de deur te houden. Vanwege dit vermoeden onderzocht de partij ongeveer 20 procent van de Rotterdamse basisscholen.



Een mystery guest belde zogenaamd als ouder die zijn kind er wilde inschrijven, maar geen geld had voor de ouderbijdrage. Vervolgens vroeg hij naar de gevolgen van niet kunnen betalen. De conclusie van dat onderzoek: ,,Niet alle scholen houden zich aan de regels en dit leidt tot uitsluiting van kinderen", aldus raadslid Co Engberts.



De ouderbijdrage is bij wet vrijwillig en wordt gebruikt voor vieringen en schoolreisjes. In Rotterdam varieert het gevraagde bedrag van 30 tot 775 euro. ,,Wij keuren die ongelijkheid af. Vaak moeten ouders op 'uitschieter-scholen' eerst op gesprek gekomen en dat lijkt al helemaal op sorteren."



Mystery guests

De mystery guests ervoeren dat de meeste scholen netjes het vrijwillige karakter van de bijdrage vermelden en zich behulpzaam opstellen. Maar veel van deze scholen verwezen vervolgens naar niet-bestaande hulp. Ook in schoolgidsen wordt massaal gewezen naar potjes bij de gemeente. ,,Deze foute informatie is een probleem. Vroeger kregen ouders in de bijstand een extraatje voor de ouderbijdrage van de sociale dienst, maar dat is al lang niet meer zo", zegt Engberts.



Scholen mogen kinderen waarvoor de ouderbijdrage niet is voldaan uitsluiten van activiteiten. Volgens de PvdA komt dit steeds vaker voor. De partij wil daarom een richtlijn voor de hoogte van het bedrag, ondertekend door alle scholen. Ook pleit zij voor een vangnet voor bijstandsgezinnen. ,,Die hulp filtert de groep eruit die niet wíl betalen. De bijdrage is vrijwillig maar ouders die liever sparen voor een flatscreen dan voor het schoolreisje, zitten zelf fout."