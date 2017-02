Steigerbedrijf verdacht van miljoenenfraude

Het Rotterdamse bedrijf X Force Services, gevestigd op bedrijventerrein Noordwest, schrijft op de website dat het een 'uitstekende reputatie' heeft. Het levert 'goed opgeleide en gemotiveerde arbeidskrachten aan de industrie', en is met name actief in de steigerbouw.



De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingsdienst, is evenwel minder overtuigd van hun uitstekende reputatie. Het bedrijf wordt verdacht van grootschalige fraude. Gisteren deed de FIOD een inval in het kantoor, en doorzocht de administratie en de kluis. De inval was onderdeel van een grotere actie in negen woningen en vijf bedrijfspanden in de omgeving van Rotterdam en Den Haag.



Er is beslag gelegd op administratie, digitale gegevensdragers en bankrekeningen. Ook is er beslag gelegd op sieraden, acht auto's en ruim 50.000 euro in contanten. Verder zijn twee vuurwapens aangetroffen. Drie verdachten zijn aangehouden: twee mannen uit Rotterdam van 44 en 48 jaar en een 35-jarige man uit Den Haag.



Geldhonden

Bij de actie waren ongeveer 200 mensen betrokken. Ook zijn er twee geldhonden ingezet, aldus de FIOD. De verdachten hadden uitzendbedrijven in voornamelijk de steigerbouw, maar zouden geen belasting hebben afgedragen over uitbetaalde lonen. Geld uit deze ondernemingen werd vooral gebruikt voor eigen gewin, is het sterke vermoeden.



Onderzocht wordt of er met valse facturen is gewerkt om de winst te drukken en geld wit te wassen. De FIOD schat het totale bedrag dat sinds 2012 met deze fraude is gemoeid op zeker 12,5 miljoen euro.



Bij X Force was niemand bereikbaar voor commentaar.