Steigerbedrijf X Force na Fiod-inval: Wij zijn onschuldig

Bij het bericht is een brief gevoegd van de Belastingdienst uit december 2016, waarin wordt verklaard dat X Force alle belastingen heeft betaald. Afgelopen dinsdag deed de Fiod, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, een inval in het bedrijf dat is gevestigd in het Rotterdamse bedrijventerrein Noordwest.



De inval bij de steigerbouwer was onderdeel van een grotere actie in de regio's Rotterdam en Den Haag. Daarbij zijn drie verdachten aangehouden, van wie er twee uit Rotterdam komen. Zij hebben zich volgens de Fiod in de periode van 2012 tot nu vermoedelijk schuldig gemaakt aan faillissementsfraude, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte en witwassen.



De Fiod schat het totale bedrag dat met de fraude is gemoeid op zeker 12,5 miljoen euro.