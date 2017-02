Stemrecht 16- en 17-jarigen bij keuze nieuwe wijkraden

Op basis van de uitkomsten van het raadsdebat van vandaag werkt Eerdmans een voorstel uit, dat hij in mei aan de gemeenteraad presenteert. Het CDA is mordicus tegen de aangenomen wijzigingen en nam daarmee afstand van coalitiegenoten Leefbaar en D66. ,,Sorry, maar dit is een gekkenhuis’’, aldus raadslid Christine Eskes. ,,Wil je echt draagvlak onder de bewoners creëren dan zet je daar niet een stel Harries neer.’’



Teleurgesteld is ook PvdA-veteraan Tom Harreman, nu nog voorzitter van de gebiedscommissie Delfshaven. ,,Het systeem is zo sterk als de zwakste schakel. Wat ze nu hebben gedaan, is nog meer zwakke schakeltjes toevoegen, zodat het einde van het liedje wel duidelijk is.’’