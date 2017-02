Sterrenkapper van Damascus strijkt neer in Rotterdam

Amper zes maanden was Man-sour in Nederland toen ene Fatima plaatsnam in zijn kappersstoel. De in Marokko geboren Nederlandse vroeg in het Arabisch waar hij vandaan kwam en hij begon te vertellen. Over hoe zijn droom was uitgekomen en daarna was ingestort. Hij praatte door, alle keren dat ze tevreden terugkeerde in zijn kappersstoel. Tot hij durfde te vertellen over zijn wens: zijn droom weer opbouwen. ,,Ik was huiverig, omdat ik geen Nederlands sprak en niet alle regels begreep. En waar moest ik föhns of verf vandaan halen? Maar Fatima praatte mij moed in en bood aan te helpen."



Verblijfsvergunning

Omdat Mansour geen rijbewijs had, reed Fatima van groothandels naar marktplaatsverkopers en terug. Ook onderhandelde Fatima met leveranciers aangezien Man­sour geen Nederlands sprak. Tevens stond Fatima garant voor het huurcontract, want Mansour heeft geen definitieve verblijfsvergunning. ,,Zonder haar had de naam Salon Maher niet zo snel weer op een gevel geprijkt, daar ben ik van overtuigd", zegt de kapper.