Steun voor pleidooi voor meldplicht bedrijven bij hack

Wat hem betreft komt dit meldpunt in deze regio bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.



De Vries' pleidooi voor een meldplicht krijgt steun van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en de bedrijven in de haven.



Behalve havenmeester is De Vries ook Port Cyber Resilience Officer, het boegbeeld van cybersecurity in de Rotterdamse haven. Hij werd vorige week gealarmeerd door het containeroverslagbedrijf APM dat bij een wereldwijde hack was lamgelegd, waarna de havenmeester de politie, brandweer, Rijkswaterstaat en collega-havenbedrijven inseinde. De angst was dat met het uitvallen van de terminals in Europa's grootste haven ook het verkeer op de Rotterdamse ring zou vastlopen. De hulpdiensten moesten paraat staan.



Bedrijven zijn nu niet verplicht de Port Cyber Resilience Officer te alarmeren. Dat moeten ze wel gaan doen, concludeert hij na de eerste grote cyberaanval in de geschiedenis van de Rotterdamse haven. Of nog liever, er moet een meldpunt komen bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, waar de brandweer, ambulancedienst en de rampenorganisatie onder vallen. ,,Hoe sneller zij ingeschakeld worden, hoe beter. Want dan blijven de gevolgen van een cyberaanval zoveel mogelijk beperkt. Bovendien, zij gaan over de veiligheid.''