Stille strijd om het Poortgebouw

Van reclame voor een 'anarchistische boekenmarkt' tot een oproep tot verzet. 'Fight repression! Stop Pediga!' zo staat op de muren. Ook hangen er posters van de vele (punk-) bandjes die de afgelopen decennia in het Poortgebouw in Rotterdam-Zuid hebben gespeeld.



De bewoners van Rotterdams bekendste woongroep zijn trots op hun metershoge posterwand, in de centrale bar van het pand. ,,Een collage van onze geschiedenis. De geschiedenis van de woongroep, en van de stad'', zegt de 27-jarige Lonneke.



Natuurlijk, ze hebben allemaal hun eigen kamer. Maar verder wordt zoveel mogelijk gedeeld. Bijvoorbeeld samen koken en samen eten. Ontstaan er botsingen, dan worden die besproken in een vergadering.



Geluk

,,Of het beklemmend is? Absoluut niet!'' zegt Emily (26). ,,Je bent connected met een gemeenschap en dat brengt geluk. We zijn verbonden zoals in een dorp, daar is in een stad als Rotterdam behoefte aan.''



Noem ze geen krakers. Want dat zijn ze niet, klinkt het streng. In 1980 werd het leegstaande kantoor weliswaar gekraakt. Maar vier jaar later werd al het eerste huurcontract getekend. De woongroep weet zich tot op de dag van vandaag in stand te houden. Momenteel verblijven ze er met 30 personen. Een verzameling van kunstenaars, muzikanten, een circusartiest en zelfs een ict'er.



,,Heel divers eigenlijk. Toen ik voor het eerst vertelde dat ik in het Poortgebouw woonde, kreeg ik natuurlijk meteen te horen: Wat? Woon je in dat krakershol?!'' vertelt de 34-jarige Mick, een oud-bouwvakker die er sinds zes jaar woont. ,,Nee dus. Wij zijn een woongroep. We betalen gewoon huur en organiseren daarnaast culturele activiteiten.''



Hoeveel huur precies, dat willen ze niet zeggen. Veel is het althans niet, voor het plekje op de inmiddels gewilde Kop van Zuid. Daar staat tegenover dat het pand behoorlijk vervallen is, zowel van binnen als van buiten. ,,Ja, daar irriteer ik mij natuurlijk ook aan. Dit is niet voor niets een rijksmonument'', zegt Mick.



Concerten

De culturele activiteiten bestaan tegenwoordig vooral uit lezingen en debatten. Laatst nog over hoe vluchtelingen het best geholpen kunnen worden. Befaamd waren de concerten in het Poortgebouw. Maar die zijn tot nader order geschrapt, na klachten uit de buurt over geluidsoverlast.



Van een middelvinger naar de samenleving is allang geen sprake meer, willen ze maar zeggen. Van buiten oogt het pand misschien als een gesloten vesting, de bewoners zeggen zich coöperatief op te stellen.