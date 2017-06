Stoplicht met afspeellijst verongelukte Tommy-Boy maakt indruk

Ook Josje vindt het indrukwekkend. Het zet haar aan het denken. ,,Ik luister ook vaak op de telefoon naar muziek,’’ vertelt ze terwijl ze met haar fiets voor het verkeerslicht staat te wachten. ,,Dit maakt indruk op me.’’



Astrid blijft nog even staan luisteren. ,,Ik vind het wel een lekkere playlist’’, zegt ze terwijl Space oddity van David Bowie uit het verkeerslicht schalt. Ze vindt het een sympathiek initiatief, maar is tegelijkertijd kritisch. ,,Op zich vind ik het als waarschuwing goed. Ik ben helemaal niet van het appen en met je telefoon bezig zijn op de fiets. Maar er is al herrie genoeg op de straat. Dan komt deze muziek er ook nog eens bij. Dat kan mensen afleiden, terwijl dat nou juist niet de bedoeling is. Ook mis ik de boodschap een beetje. Die haal ik niet echt uit de tekst.’’



Sjoerd herkent zich hier niet in. ,,Ik vind het juist een goede tekst en ook dat het per deel oplicht. Zo bouwt het op en je leest mee.’’ Hij gebruikt nooit zijn telefoon op de fiets. ,,Dat vind ik sowieso te lastig. Dan val ik om voordat ik het weet.’’



Hij luistert wel vaak met oortjes in naar muziek als hij over de Coolsingel loopt. ,,Eigenlijk is dat bijna net zo gevaarlijk’’, realiseert hij zich. ,,Ik doe het ook als ik met mijn zoon hier loop. Ik ben dus niet zo’n goed voorbeeld. Tja, misschien is het wel een goed idee om ook dit soort stoplichten voor voetgangers te maken.’’