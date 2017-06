Storing bij Koninginnebrug Noordereiland verholpen

Commentaar Rotta Nova

10:01 Rotterdam, dat was ooit de stad waar je na zessen op de Coolsingel een kanon kon afschieten. Zo leeg was het in de binnenstad, als de kantoren en winkels waren gesloten. Noem het een ontwerpfoutje van de wederopbouw, het lage aantal woningen in het centrum. Het gevolg was een kille stad. Al in de jaren 80 was duidelijk dat het roer om moest. Meer woningen dus, en zo meer levendigheid.