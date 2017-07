Stormloop op vakschool, jeugd kiest voor ambacht

Dit jaar volgen 3882 jongeren een mbo-opleiding aan het Hout- en Meubileringscollege, dat vestigingen heeft in Rotterdam en Amsterdam. Dat is véél meer dan in 2010, toen had de vakschool nog 2800 leerlingen. Het potlood en de hamer zijn weer gewild.



,,Het ambacht spreekt meer jongeren aan'', merkt Miranda van der Veere, woordvoerder van het Hout en Meubileringscollege. Zij denkt dat dit komt doordat het makers-vak positief te boek staat.



,,Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, red.) vindt het ambacht belangrijk. Dat benadrukt ze vaak en ze is al een paar keer bij ons op school geweest. Daarnaast is op tv steeds meer aandacht voor wonen. Het wordt daardoor aantrekkelijk om te leren hoe je interieuradvies geeft, meubels maakt en stoffeert of timmert."



Niet alleen het totale aantal handige Harry's op mbo-niveau 1, 2, 3 en 4 groeit, het aantal havisten én meisjes in de meubelwerkplaats neemt evengoed toe. ,,Een paar jaar geleden zaten in elke groep hooguit twee meisjes, nu zijn dat er gerust zeven of acht."



Het arbeidsperspectief van de gediplomeerde ontwerpers en makers verbetert. In de crisis waren de kansen op werk niet top, maar dat trekt volgens Van der Veere aan. ,,Mensen hebben meer te besteden en zijn weer bereid te betalen voor handgemaakte producten."