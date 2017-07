Stortvloed aan plannen voor Capelle

Een halte voor de waterbus in het centrum van Capelle, meer betaalbare woningen voor jongeren en 'verkeershufters' die moeten worden aangepakt. De Capelse gemeenteraad kwam gisteravond met tal van plannen tijdens de bespreking van de voorjaarsnota. Maar ook de zorgen over het handelen van het college werden geuit.

Capellenaren die zich 'hufterig' gedragen in het verkeer moeten een boete krijgen, vindt Leefbaar Capelle. De partij wil dat boa's de bevoegdheid krijgen om deze zogenoemde verkeershufters te bekeuren. Dan ontstaat er ook nog een win-winsituatie, want de Leefbaren willen dat het geld dat daardoor in het laatje komt in de gemeentekas van Capelle gaat en niet naar de kas van Den Haag.

De partijen dienden gisteravond tijdens de raadsvergadering in Capelle aan den IJssel meerdere moties in en blikten terug op het afgelopen jaar. Enkele partijen herhaalden hun kritiek op het handelen van het college in het conflict over de sluiting van basisschool De Catamaran.

Oeverrijk

De SGP, PvdA en het CDA gaven ook aan niet tevreden te zijn over de manier waarop het college omgaat met de plannen voor natuurgebied Oeverrijk. Het college wil daar huizen bouwen terwijl omwonenden en een fractiemeerderheid fel tegen zijn.

Vooral Wendy Tieman, fractievoorzitter van de PvdA, haalde flink uit naar het college. Ze gaf aan zorgen te hebben over de kwaliteit van het bestuur en bang te zijn dat de politiek zich aan het vervreemden is van de burger.

Daarnaast liet ze weten na deze termijn te stoppen in de raad. ,,Met pijn in het hart", aldus de Capelse. Met een drukke baan en kinderen vindt ze het echter teveel worden. Daarbij speelt haar onvrede over het handelen van het college ook een rol, al is dat niet de hoofdreden.

Busjes

De SP wil behalve een halte voor de waterbus in het centrum van Capelle ook een buurtmobiel. De partij diende daar samen met Leefbaar Capelle en de PvdA een motie voor in. De partijen willen dat wijken en buurten in de gemeente beter bereikbaar zijn en ze denken dat zulke busjes, die rijden op aanvraag, een oplossing kunnen bieden.

De SP roept ook op tot meer betaalbare woningen voor jongeren. ,,Het is voor de toekomst van onze gemeente belangrijk dat er ook een jonge doelgroep in de stad woont", aldus fractievoorzitter Jurgen van der Sloot.