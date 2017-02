Straatintimidatie aan orde van de dag in Rotterdam

Slachtoffer

Zij ervoeren dit zelf echter niet allemaal als intimidatie. 'Slechts' 44 procent van de vrouwen voelde zich daadwerkelijk geïrriteerd, gekwetst, beledigd, bedreigd of beperkt in haar vrijheid door seksuele uitlatingen of gedragingen van mannen of jongens op straat.



Volgens de onderzoekers komt dit doordat niet alle vrouwen zichzelf zien als slachtoffer. ,,Er zijn ook vrouwen die zich gevleid voelen en een grote groep is gewend aan dit gedrag", aldus onderzoekster Tamar Fischer.



Het onderzoeksteam en wethouder Joost Eerdmans (veiligheid, Leefbaar Rotterdam) noemen het 'zeer ernstig' dat uit de grootschalige enquête blijkt dat 90 procent van de vrouwen haar gedrag aanpast om te voorkomen dat ze wordt lastig gevallen.



Ruim 60 procent vermijdt vaak of altijd oogcontact met mannen op straat, meer dan de helft past 's avonds haar loop- of fietsroute aan om bepaalde plekken te vermijden. Ook past ruim 1 op de 10 vrouwen haar kleding aan om niet op te vallen, doet alsof ze belt of draagt bijvoorbeeld een sleutelbos in haar hand als wapen.



Strafbaar

Straatintimidatie is momenteel een veel besproken onderwerp. Vorige week diende de PvdA een initiatiefwet in om het strafbaar te maken om vrouwen op straat hinderlijk te volgen, te intimideren of seksuele voorstellen te doen. Een groot deel van de Tweede Kamer steunt dit idee. Tegelijkertijd broedt Amsterdam op een 'sisverbod', waardoor de gemeente vrijpostige mannen een boete van maximaal 4.100 euro kan opleggen.



Een geschrokken wethouder Eerdmans kondigde vandaag aan voor de zomervakantie met een plan te komen om de 'veel te grote problemen' in Rotterdam aan te pakken.