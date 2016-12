Straks peperdure bestraling bij Erasmus MC én gratis

Het gaat om de protonentherapie die de twee verzekeraars bij een nieuw centrum in Delft inkopen. Daar werkt het Erasmus MC samen met de TU Delft en het Leidse academische ziekenhuis. Het centrum is eind volgend jaar klaar. Dan kunnen patiënten ook in Nederland de relatief nieuwe vorm van bestraling krijgen, waarbij de dosis heel nauwkeurig in de tumor terechtkomt. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen af. Voor bijvoorbeeld mensen met tumoren in het hoofd, de hals en rond de ogen biedt de bestraling met protonen grote voordelen. ,,Deze behandelmethode is vooral heel nuttig voor kinderen'', zegt DSW-directeur Chris Oomen. ,,We zijn al meer dan tien jaar bezig om deze techniek naar Nederland te halen. Deze vorm van bestraling levert minder schade op en kinderen hebben nog een heel leven voor de boeg.''

Kosten

De twee verzekeraars hebben een contract afgesloten voor drie jaar, met het doel de voor Nederland nieuwe therapie geleidelijk in te voeren. Zilveren Kruis en DSW hebben ruim vier miljoen verzekerden, van oudsher vooral in de randstad. DSW heeft veel verzekerden in Schiedam en omgeving en is kritisch op nieuwe en dure technologieën in de gezondheidszorg. De verzekeraar vindt echter dat verzekerden deze moderne behandeling moeten kunnen krijgen, .

Aad Meertens van de patiëntenvereniging hoofd-hals, kring Rijnmond, is opgetogen. ,,Dat mensen deze behandeling kunnen krijgen, is heel mooi. Zo komen we steeds verder. Mensen die in de toekomst ziek worden, kunnen deze nieuwe behandeling krijgen. Door ze te behandelen, komen er ervaringscijfers. Zijn die goed, dan kan het aantal behandelingen worden uitgebouwd.''



Patiënten kunnen alleen na verwijzing van een specialist in Delft terecht, na de opening van HollandPTC in het najaar van 2017. Er zijn afspraken gemaakt met onder meer het Erasmus MC in Rotterdam, Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en de MCH-Bronovo groep in Den Haag over het verwijzen. Er lopen nog gesprekken met Antoni van Leeuwenhoek, AMC en VUmc.