Streep door bussen op waterstof

,,Onbegrijpelijk'', noemt directeur Jan Piet van der Meer van waterstofbelangenvereniging NWBA het besluit. ,,Helemaal als je bedenkt dat in het industriegebied van Rotterdam Europa's grootste productiefaciliteit van waterstof staat. Als een proef met rijden op waterstof ergens kan slagen, dan is het daar wel.'' Ook de Franse chemiereus Air Liquide, dat in 2014 in Rhoon een waterstoftankstation opende, had liever gezien dat de MRDH was overgegaan tot de aanschaf.



De Europese Unie en het Rijk zetten zwaar in op het uitstootvrij maken van het openbaar vervoer. Uiterlijk in 2025 moeten alle (stads)bussen vervangen zijn door duurzame exemplaren. De MRDH wordt daarom de mogelijkheid geboden om met subsidie achttien waterstofbussen te kopen. Het samenwerkingsverband zou die dan weer in bruikleen moeten geven aan ov-bedrijven in de regio, zoals de RET en HTM.