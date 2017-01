Zorgverzekeraar CZ is gisteren in Den Haag begonnen met een experiment, dat in de regio Rotterdam met bovengemiddelde belangstelling moet en zal worden gevolgd. Het bedrijf neemt de schulden over van 250 armlastige gezinnen. In de hoop én de verwachting dat zij, verlost van het legertje opdringerige deurwaarders en zorgverleners, hun leven weer een beetje op de rit krijgen. De praktijk wijst immers uit dat mensen met schulden maar al te vaak van de regen in de drup belanden: ze raken dakloos, verslaafd en verbitterd. Met alle maatschappelijke kosten en doffe ellende van dien.



Eén probleemgezin kost de Nederlandse belastingbetaler ongeveer 40.000 euro (!) per jaar, zo blijkt uit cijfers. Stressreductie heet het wondermiddel te zijn tegen de uitwassen van deze hardnekkige schuldkwaal.



Marco Pastors, directeur van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, gelooft heilig in de CZ-doctrine. ,,Verzekeraar zorgt voor frontlijnaanpak'', twitterde de oud-fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam gisteren. ,,Superidee.''



Ook een ander, en eveneens gisteren gelanceerd, idee zal de hardliner Pastors aanspreken. Het Openbaar Ministerie overweegt om in beslag genomen panden van criminelen een maatschappelijke bestemming te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een wijkgebouw of een blijf-van-mijn-lijf-huis. Pastors' achtergestelde Zuid zou zeer gediend zijn met de opgedofte variant van de pluk-ze-aanpak. Rotterdam mag zich graag profileren als dé politiek-bestuurlijke proeftuin van Nederland.



Make It Happen! luidt niet voor niets de strijdleus van het stadhuis. Maar soms, heel soms, komt de hulp van buiten. Zorgverzekeraar CZ en het Openbaar Ministerie hebben nu een puntgave voorzet afgeleverd. Wie aan de Coolsingel durft de bal in te koppen?