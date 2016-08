Strijense apotheker tackelt zelf notoire dief

Met haar hart in haar keel verstopt Fabienne zich achter een boom. Daarna verschuilt ze zich met haar collega Dounia achter een geparkeerde auto. Als ze maar niet gezien wordt. De 23-jarige apothekersassistente uit Strijen waant zich in de bloedstollende slotaflevering van Flikken Rotterdam als ze, al bellend met de politie, een notoire dief achtervolgt. Na 20 minuten wordt hij gepakt. De BENU-apotheek aan de Molenstraat in Strijen, waar de meiden werken, werd de afgelopen weken drie keer geroofd. ,,Ze doen het best slim. Ze wachten tot het koffiepauze is en lokken je dan weg met een smoesje dat ze verbandmiddelen willen hebben. Die liggen namelijk achterin de winkel. Als je dan uit zicht ben, roven ze de plank leeg waar de dure verzorgingsproducten staan en lopen ze weg.''

Hakjes

De Oost-Europees uitziende mannen werden al twee keer haarfijn door de beveiligingscamera vastgelegd. Maar geen van de medewerkers herkende de dieven. Tot gisteren. Fabienne: ,,Ik zag het meteen en waarschuwde Dounia. Toen die man niet vond wat hij moest hebben, verliet hij de winkel. Via de zijdeur van de apotheek zijn wij achter hem aan gegaan. Hij had niets in de gaten, maar ik vond het doodeng.'' Lachend: ,,Gelukkig had ik sneakers aan. Dounia liep op haar hakjes... het was een goede actie.''

Adrenaline

Na 20 minuten sloeg de politie, die door de meiden telefonisch op de hoogte werden gehouden van elke stap, de nietsvermoedende dief in de boeien. Even later ging haar telefoon opnieuw. ,,Een collega belde dat die andere mannen terug waren in de apotheek. Lekker stom. Dus die zijn ook aangehouden''



Uren later zitten de apothekers nog vol adrenaline.,,Het was echt verschrikkelijk. Die achtervolging. Achter zo'n boom staan om maar niet gezien te worden. Het leek wel of we in een film zaten, maar gelukkig zijn we nu van ze af.''