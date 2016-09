Stroeve herstart Europese kaartverkoop Feyenoord

Rotterdamse levensverhalen gezocht voor bioscoopfilm

7 september De makers van de internationale film Rotterdam, I love you roepen Rotterdammers op verhalen, foto's en video's in te sturen die een persoonlijk antwoord geven op de vraag 'wat is Rotterdam voor jou?'. De internationale bioscoopfilm maakt deel uit van de reeks Cities of Love en is een filmische ode aan de Maasstad.