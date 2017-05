Stroomstoring in Dalenbuurt in Maassluis

Boosdoener is een gebrekkige elektriciteitskabel in de wijk. Hij is niet gebroken, maar heeft wel problemen met de zogeheten fasen. ,,Hierdoor zitten woningen om en om zonder stroom. Niet de hele wijk.’’

Dat is vervelend, want hierdoor gaat reparatie langer duren. ,,Als de hele wijk zonder stroom zit, leiden we de elektriciteit vanuit een ander punt om en is doorgaans binnen twee uur gerepareerd. Hier moeten we de hele kabel vervangen. Dat duurt langer.’’