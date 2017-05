Stroomstoring in Schiedam: 2463 huishoudens paar uur zonder stroom

Verontruste familieleden: ‘Demente ouderen in snikhete portacabins’

17:21 Zorgverlener Aafje heeft in Ridderkerk vanwege verbouwingen 31 demente ouderen ondergebracht in snikhete portacabins. De ouderen verblijven sinds vorige maand in kunststof containers zonder klimaatsysteem of mobiele airco’s, melden verontruste familieleden.