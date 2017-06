Stroomstoring Kop van Zuid: inwoners en horeca zonder elektriciteit

Zo stuurt Hotel New York haar klanten noodgedwongen door naar het SS Rotterdam, iets verderop. Volgens een medewerkster is het extra lastig omdat het niet mogelijk is klanten die gereserveerd hebben af te bellen omdat het computersysteem is uitgevallen. Ook de kassasystemen doen het niet. Mensen kunnen dus niet afrekenen.



,,Wij weten ook niet hoe lang het duurt, dus we geven onze klanten de kans om elders te eten. Naar het SS Rotterdam is het vijf minuten rijden.’’ Sommige bezoekers kiezen er voor om nog even te wachten, vertelt ze. ,,De tap doet het nog wel. Alleen moeten mensen wel gepast betalen.’’