Stroomstoring Rotterdam-Ommoord verholpen

Stolpersteine worden met beton 'diefstalproof' gemaakt

19:35 Om diefstal van Stolpersteine in Rotterdam te voorkomen, worden de nieuwe gedenksteentjes voortaan steviger in de bodem verankerd. De bedoeling is om de tien exemplaren die binnenkort worden teruggeplaatst op de Brede Hilledijk op Zuid in een betonnen plaat aan te brengen.