Studenten eisen meer dan miljoen euro van Hogeschool Rotterdam

Volgens het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) dat de studenten vertegenwoordigt, konden de ambulance-, anesthesie- en spoedeisende hulpmedewerkers in spé lange tijd niet de vereiste praktijkstage lopen.



Dit zou komen doordat de hogeschool de voor het uitvoeren van praktijkhandelingen noodzakelijke registratie van de opleiding te laat aanvroeg bij de minister. Dit verzoek werd volgens het LSR pas in 2014 gedaan, terwijl de opleiding al begon in het jaar 2012-2013. ,,Het is zeer onrechtvaardig dat tientallen studenten een significante studievertraging oplopen, omdat ze simpelweg niet in staat zijn af te studeren.



De Hogeschool Rotterdam is bij wet verplicht een studie te faciliteren die binnen vier jaar afgerond kan worden'', aldus Gabriël van Rosmalen, voorzitter van het studentenrechtsbureau. Dat eist 20.000 euro per student per vertraagd jaar. ,,Studenten moeten door de studievertraging meer kosten maken en kunnen pas later aan een baan beginnen. Dit scheelt inkomen, maar verkort bijvoorbeeld ook de tijd om pensioen op te bouwen'', aldus Van Rosmalen.