Studenten maken filmpje tegen gebruik mobieltje op de fiets

Hun opleiding gaf hen de opdracht create a dead musicians event. ,,In plaats van een festival of een evenement hebben we gekozen voor een ‘gebeurtenis’, een letterlijke vertaling van event. Dit omdat Carlijn graag werk maakt met waarde voor andere mensen en ikzelf graag techniek wil koppelen aan storytelling, waar mensen op kunnen reageren.”

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken maakten Tom Sibma en Carlijn Bijlsma een filmpje bij de verkeerslichten op de Meent. Daarbij kregen ze hulp van de gemeente Rotterdam. ,,Via via kwamen we in contact met de Michael Kulkens, de vader van Tommy-Boy, die in 2015 overleed omdat hij al fietsend met zijn telefoon bezig was.”



Houding

De twee besluiten de interactieve installatie Play Attention te maken. ,,Overheidscampagnes en initiatieven van de gemeente vinden wij vaak te direct”, legt Sibma uit. ,,Kreten als 'stop voor rood' of 'gebruik je telefoon niet achter het stuur' zijn direct gericht op gedragsverandering bij mensen. Met ons project willen we eerst de houding van mensen veranderen door een echt verhaal te vertellen, waardoor ze hopelijk eerder opletten in het verkeer. We probeerden de dagelijkse routines te verbreken op de dagelijkse fietsroutes van mensen in Rotterdam.”