Studenten vast in lift met oud en nieuw: 'We kunnen er nu wel om lachen'

VideoTwee Rotterdamse studenten hebben de jaarwisseling noodgedwongen doorgebracht in de lift van een studentencomplex aan de Coolhaven. Wouter Koring en zijn neef Yulin wilden even voor twaalf uur naar beneden om naar het vuurwerk te kijken, maar zaten ver na middernacht nog vast. 'Het was een bijzonder begin van 2017.'

De twee vierden oud en nieuw bij Yulin thuis. Terwijl hun vrienden de trap namen naar beneden, stapten zij in de lift. Enigszins beschonken hadden de studenten in eerste instantie niet eens door dat de lift stil kwam te staan. ,,We hadden natuurlijk champagne op en stonden een paar minuten te praten, voordat we dachten: dit duurt toch wel lang'', vertelt Wouter.

De lift was blijven hangen tussen de begane grond en de eerste verdieping, waardoor de deuren niet meer open gingen. ,,We bonkten en riepen: hélp, we willen eruit!'' Maar niemand die het hoorde.

,,Uiteindelijk misten onze vrienden ons en kwamen ze aan de andere kant van de lift staan. We hebben met veel moeite een deur opengetrokken, maar het lukte ons niet uit de schacht te klimmen.''

Het liftalarm werd - meer dan eens - ingedrukt, maar de boodschap beloofde weinig goeds. ,,Ze zeiden dat het wel twee à drie uur zou duren, voordat er een monteur zou zijn. Hoe slecht kan je nieuwe jaar beginnen!''

Reddingsactie

Uiteindelijk besloten ze 112 te bellen. ,,De brandweer - die het toch behoorlijk druk had - was er binnen een uur.'' Een vriend legde de reddingsactie vast op film. ,,Je hoort ons heel droog 'yeah' roepen, waarna een brandweerman zegt: 'Niet te vroeg juichen, anders doe ik 'm weer dicht!''

Quote We hebben hun jaarwisseling vast opgefleurd Wouter Koring over de brandweer De brandweerploeg had non-stop gewerkt en kwam net van een autobrand. ,,Pas toen we hen bevrijd hadden, drong het tot ons door: het is al na twaalven'', vertelt bevelvoerder Johan van Delzen. ,,We hebben elkaar als ploeg een gelukkig nieuwjaar gewenst en hen ook meteen de hand geschud.''



De neven zijn hun redders zeer dankbaar. ,,Twee van die studenten die vast zitten in de lift, dat heeft hun jaarwisseling vast opgefleurd na al die ellendige dingen die ze hebben meegemaakt'', denkt Wouter.