Studentes uit regio in finale Miss Nederland

Rotterdam bestraft straat­in­ti­mi­da­tie

10:06 Wie zich in Rotterdam schuldig maakt aan straatintimidatie riskeert vanaf 1 januari een boete, die kan oplopen tot 4.100 euro of drie maanden gevangenisstraf. Vanaf komende maand delen ordehandhavers al waarschuwingen uit voor het vertonen van hinderlijk en opdringerig gedrag in de openbare ruimte, waarvan met name vrouwen het slachtoffer zijn.