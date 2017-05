Superambtenaar botst met schoolbestuurder over koers mbo

In Rotterdam-Zuid hebben veel mbo’ers moeite met het vinden van werk, betoogt hij, behalve degenen die een technische vakopleiding doen. In de vijf jaar die hij aan het werk is als directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat het met achterstanden kampende stadsdeel er bovenop moet helpen, is het aanjagen van technische en zorgopleidingen zijn remedie tegen de hoge werkloosheid. Inmiddels kiest 29 procent van de leerlingen op Zuid voor zorg of techniek. 6 procent meer dan bij zijn aanstelling. Liefst ziet hij dit percentage oplopen naar 50. De koers van het Albeda College zit die ambitie in de weg, vindt hij. Hij hekelde met name de opleidingen Entertainment en Paardenverzorging.