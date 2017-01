SuperBra richt zich op een cupmaatje meer

Your perfect fit in D cup and beyond staat er op de winkelruit. De eerste gedachte: Dat is voor de vollere vrouw. Of iemand met een grote boezem. Maar eigenares Floor van de Pavert bewijst het tegendeel: ,,Zie je die paspop staan?’’ Ze wijst naar een ranke plastic dame gehuld in een zwart lingeriesetje: ,,Bijna iedereen denkt dat ze een A-cup heeft, maar het is toch echt een D-cup.” Ze legt uit dat het bij het vinden van de juiste behamaat niet alleen om de grootte van je borsten gaat. De omvang van het lichaam speelt ook een grote rol. ,,Daar gaat het vaak mis. Ze dragen een exemplaar waarbij de band losjes zit. Op die manier geeft het geen steun en moet je dat compenseren door de schouderbandjes strakker te doen, vaak met striemen en pijn als gevolg.” Andere problemen voor vrouwen met een grotere cup zijn de hoogoplopende prijzen en het gebrek aan keus. ,,Verder dan een witte, zwarte of huidkleurige kom je vaak niet.” Bij SuperBra hangen vijf soorten lingeriemerken (onder meer Panache en Ewa Michalak) in uiteenlopende kleuren, soorten en maten. Saai zit hier niet tussen, het zijn vooral printjes die met de seizoenen mee gaan. Van de Pavert: ,,En ik heb tachtig maten op voorraad, dus de juiste zit er altijd bij. Daarnaast zit ik qua prijs tussen de 25 en 65 euro voor een beha. Dat is heel gunstig.”

Paspoppen

Van de Pavert is naast haar ‘stukjes stof’ ook trots op de paspoppen in de etalage. ,,Het zijn poppen met verschillende lichaamsvormen, boezems en huidskleuren. Die heb ik speciaal in China laten maken, omdat ik het nergens kon vinden. Nu is het mijn eyecatcher en het laat meteen zien waar ik voor sta: iedereen is welkom.”



De eigenaresse begint met SuperBra omdat ze een aantal jaar geleden, tijdens haar studententijd, zelf ondervond hoe moeilijk het is iets leuks te kopen in een grotere cupmaat. ,,Ik maakte toen mijn eigen beha’s. Ik had er de tijd voor en wat ik zocht was niet te vinden of ontzettend duur. Later ben ik weer in winkels op zoek gegaan, maar daar werd ik niet heel blij van.”