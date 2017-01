'Superkijkdoos' in CS toont betoverend mooie natuur

En het is meteen een succesnummer, deze fraaie creatie van de filmmakers Persijn Broersen en Margit Lukács. Drommen mensen aanschouwen de betoverende schoonheid van het land dat ooit als decor diende voor Lord of the Rings. ,,Als je met de trein aankomt en bij de poortjes uitcheckt'', zegt eerstgenoemde, ,,dan zie je dit theatertje meteen staan. En al die mensen eromheen lijken wel in het landschap te worden opgenomen. Dat geeft een heel apart effect.''



De film draaide al eerder op IFFR 2016 en Art Rotterdam. ,,Eigenlijk zijn het losse foto's, die we in de computer op allerlei verschillende manieren aan elkaar hebben geplakt'', legt Broersen uit. ,,Daardoor creëren we een soort droomwereld. Je staat als het ware in een grote kijkdoos, en ziet een paradijselijk landschap aan je voorbij trekken. Groen en ongerept.''



3D-animatie

Soms lijkt het op een 3D-animatie, waarbij de kijker zich middenin een stuk ongerept oerbos waant. Vervolgens zweef je over een gigantische gletsjer, doemt er plots een massief berglandschap op, of een in zinderend zonlicht badend dal. Dit alles begeleid door een veelal bombastische soundtrack, gecomponeerd door Berend Dubbe en Gwendolyn Thomas.



Toch, de mens is nooit ver weg, ook niet in Nieuw-Zeeland. En de maker heeft nog een opdracht, voor de echte liefhebber. ,,Als je héél goed kijkt, zie je een klein stukje snelweg voorbij komen. Opletten hoor, want het is zó gepiept...''