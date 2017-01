Supermercado breidt uit naar kelder voormalige cocktailbar Blender

Video Legendarische bands leuken reünie disco Bristol op in Rotterdam

15:03 Trek de dansschoenen maar uit de kast. De vroeger razend populaire bands The Three Degrees en The Real Thing komen op 4 maart naar Rotterdam om de reünie van de Bristol op te leuken. De al lang gesloten zaak aan het Hofplein was tot diep in de jaren 70 's lands grootste disco.