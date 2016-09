Supermodellen op rode loper bij Kunsthal in Rotterdam

Publiek kan morgen om 13.00 uur vanaf het plein voor de Kunsthal zien hoe onder anderen Cindy Crawford, Lara Stone, Milla Jovovich en Eva Herzigova over de rode loper wandelen.



In de Kunsthal in Rotterdam is vanaf zaterdag de expositie A different vision on fashion photography te zien. De tentoonstelling bestaat uit meer dan 220 foto's die Lindbergh van 1978 tot nu maakte. Foto's waarin hij de modellen wil tonen als mensen van vlees en bloed.



Lindbergh kreeg de eerste generatie supermodellen voor de camera. Hij fotografeerde rond 1990 onder anderen Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Helena Christensen en Karen Mulder.



Rotterdam is de eerste stad waar de tentoonstelling te zien is. De foto's van Lindbergh hangen tot en met 12 februari 2017 in de Kunsthal in Rotterdam.