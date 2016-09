Supermodellen op visite in de Kunsthal

Publiek kon vanaf 13.00 uur vanaf het plein voor de Kunsthal de schoonheden met eigen ogen bewonderen. ,,I'm very excited'', liet Lindbergh voor onze camera weten bij aankomst. Zijn tip voor de Rotterdammers? ,,Alsjeblieft, gebruik niet te veel make-up!''



Zwart-wit

De modellen hadden duidelijk een dresscode meegekregen. Ze droegen allemaal een zwarte broek met hagelwit overhemd. ,,Een mooi gebaar'', aldus Lindbergh.



Stone ging voor een casual look met kort broekje en witte sneakers. Jovovich, die van de code afweek en koos voor een donkerbruine broek, nam even de tijd om handtekeningen uit te delen.



Boobies

Gisteren flaneerde Lara Stone al even door de hal van Rotterdam CS. Ze liep met een brede grijns op ultrahoge hakken rond, maar ging niet echt in op vragen uit het publiek en van aanwezige media. Stone moest lachen toen iemand een opmerking maakte - 'nice boobies' - over haar voorgevel, die ze voor deze gelegenheid had verstopt in een strak, legerkleurig hemdje.



Ook presentatrice en modeliefhebster Lieke van Lexmond, die zich als jong meisje liet inspireren door Lindbergh, gaf acte de présence. ,,Ik vind zijn werk echt waanzinnig. Hij heeft de échte topmodellen zo mooi vastgelegd. Hij was vernieuwend in wat hij deed'', vertelt ze.



Vlees en bloed

In de Kunsthal in Rotterdam is vanaf zaterdag de expositie A Different Vision on Fashion Photography te zien. De tentoonstelling bestaat uit meer dan 220 foto's die Lindbergh van 1978 tot nu maakte. Foto's waarin hij de modellen wil tonen als mensen van vlees en bloed.



Lindbergh kreeg de eerste generatie supermodellen voor de camera. Hij fotografeerde rond 1990 onder andere Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Helena Christensen en Karen Mulder.



Rotterdam is de eerste stad waar de tentoonstelling te zien is.