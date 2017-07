Supersnelrecht voor Marktplaats-oplichters

Verdachte van zuurlek IJsselland Ziekenhuis betuigt spijt

15:30 De 26-jarige Hans J. heeft veel spijt van het gieten van perazijnzuur in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, begin mei. Volgens zijn advocaat was het niet zijn bedoeling om mensen pijn te doen. De transportmedewerker uit Gouda zou 'slechts rotzooi hebben willen maken' in het het ziekenhuis.