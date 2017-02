Surrealistische schatkamer in Boijmans

VerzamelaarsSmullen voor de liefhebbers: met Gek van surrealisme gaan de schatkamers open van vier belangrijke privéverzamelingen uit Engeland en Duitsland. Dalí, Ernst, Magritte, Miró: ze vinden elkaar opnieuw in de wondere droomwereld in Museum Boijmans Van Beuningen.

Museum Boijmans Van Beuningen en surrealisme bewijzen al jaren een goed span te zijn. Het museum heeft - met dank aan een zeer bevlogen conservator in de jaren '60 en '70 - een mooie grote collectie in huis met klinkende namen als Salvador Dalí, René Magritte en Max Ernst. Toen Renilde Hammacher, de bevlogen museumconservator, in 1970-71 groots uitpakte met de kunst van Dalí, hadden ze in Rotterdam meteen een enorme blockbuster in huis.

Nu is surrealisme, toevallig precies in het jaar dat een eeuw geleden de term in Frankrijk voor het eerst werd gebezigd, opnieuw de rode draad van een grote tentoonstelling die zaterdag de deuren opent. Voor Gek van surrealisme, waarin Museum Boijmans Van Beuningen samenwerkt met de Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh en de Hamburger Kunsthalle, zijn honderden stukken voor het eerst bijeen gebracht. Een deel is voor het eerst in Nederland. Ze komen uit vier belangrijke (voormalige) privécollecties, waaronder die van Edward James. Na Edinburgh en Hamburg heeft nu Nederland de kans om dit bijzondere overzicht van de vroege jaren van het surrealisme te laten zien.

Verzamelaar

Logo Volledig scherm Een paar met het hoofd vol wolken, van Salvador Dalí, 1939. © Studio Tromp Met verzamelaar James (1907-1984) had het museum sowieso al een connectie, want een deel van de eigen Magritte- en Dalí-kunstwerken hing ooit in diens niet geringe Britse optrekje(s), waaronder het pimpelpaars geverfde buitenverblijf Monkton House. Boijmans-conservator Saskia van Kampen-Prein bezocht recent zijn huizen in het Zuid-Engelse Sussex. De grote kunstenaars waren er kind aan huis, mede omdat de verzamelaar hen regelmatig opdrachten verstrekte of op weg hielp. Het is bijvoorbeeld aan een suggestie van James te danken dat Dalí zijn beroemde vuurrode Mae West Lips Sofa creëerde, natuurlijk ook te zien op de tentoonstelling.



Uit West Dean House, waar James opgroeide, komt ook Dali's stoeltje met de omhoog reikende handjes. Net als het haardscherm dat de Spaanse kunstenaar eenzelfde silhouet gaf als zijn beroemde portretten Een paar met het hoofd vol wolken, dat deel uitmaakt van de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. In Rotterdam worden scherm en schilderij nu weer 'verenigd'. In de buurt hangt een gipsen afdruk van het dodenmasker van Napoleon, gemaakt door Magritte. Het blauw geverfde dodenmasker met de witte wolkjes schonk Magritte in 1937 aan James als dank voor een lange logeerpartij.

Droomwereld

Een tweede zaal is ingeruimd voor James' landgenote Gabrielle Keiller. Ook zij was in de ban van de wondere droomwereld die de surrealistische kunstenaars tot hun soms bizarre creaties brachten, maar dan op een geheel andere manier dan James. Keiller besloot de focus te gaan leggen op de herkomst van de beweging wat vanaf de jaren 60 leidde tot een volgens Van Kampen-Prein bibliotheek van zeer hoog niveau.

De derde grote verzamelaar die besloot vele Britse ponden te investeren in surrealistische stukken, is Roland Penrose (1900-1984). Met James staat hij te boek als een van de grote stuwende krachten achter de beweging. Toen musea nog hun neus ophaalden voor deze kunst, kochten zij al op grote schaal werk aan. Penrose deed in één keer overigens een buitengewoon goede koop door de grote verzameling over te nemen van een ongeneeslijk zieke Belgische collectioneur. In zijn verzameling bevinden zich vele belangrijke Picasso's en Miró's.

Max Ernst

Hoe anders weer is de surrealistische verzameling van het Duitse ondernemersechtpaar Ulla en Heiner Pietzsch die Max Ernst tot een van hun belangrijkste kunstenaars uitriepen. Dik in de 80 zijn ze nu, en al 40 jaar aan het verzamelen, maar ophouden, ho maar. Nooit eerder leenden ze zo veel stukken - 42! - tegelijk uit. Met een reden. Nog één keer zijn ze bij elkaar te zien op een tentoonstelling, daarna gaan ze voorlopig achter slot en grendel tot het nieuwe museum in Berlijn zijn deuren opent waar hun surrealistische verzameling zijn eindbestemming zal vinden.