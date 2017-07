Swan Market opent winkel in Witte de Withstraat

Anderhalve dag voordat de winkel opengaat voor genodigden, wordt er nog druk geklust in het enorme hoekpand. Tientallen voorbijgangers, veelal toeristen, gluren nieuwsgierig naar binnen. Initiatiefnemers Esme de Smit en haar vriend Laurens Smit en hun klusteam zijn druk in de weer om de laatste hand te leggen aan de winkel waar in totaal 24 deelnemers van de Swan Market hun eigen waar gaan verkopen.



De Smit is zeer verheugd nu ook een echte winkel te kunnen openen in haar eigen stad. Twee jaar geleden opende ze al een Collectiv by Swan store in Den Haag waar ze op verzoek van de gemeente Den Haag een leegstaande winkelruimte mocht opvullen. Deze winkel loopt dusdanig goed, dat een tweede vestiging niet kon uitblijven.