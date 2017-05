't Is gedaan met de vlugge wip

Er hangt een gouden plaat van Hotel California aan de wand in het kantoortje van het gelijknamige prostitutiehotel aan de Nieuwe Binnenweg. ,,Een replica hoor'', benadrukt seksbaas Henk Bartels (75), groot fan van The Eagles. Een cynisch lachje volgt: ,,Anders was hij natuurlijk al lang van de muur gerukt.''

Bartels - stevige vent, Haags accent, ferme handdruk - herinnert zich nog een dankbare Colombiaanse moeder, die het nummer speciaal voor hem zong in de aankomsthal van Cali Airport. ,,Uit dankbaarheid voor de goede zorg voor haar dochter, die na een half jaar werkzaam bij ons een compleet nieuw familiehuis had verdiend. Ik reisde met haar mee terug naar haar vaderland. Die moeder was erg emotioneel. In haar beste Engels zong ze: Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely face."

Bartels neuriet het refrein van de hit van The Eagles nog maar eens. Dat hebben de afgelopen 35 jaar waarschijnlijk wel meer mannen gedaan, na afloop van een bezoekje aan het sekshotel. Helaas voor hen komen zij binnenkort voor een dichte deur te staan. Althans, als ze uit zijn op een vlugge wip: 35 euro voor twintig minuten in één van de zestien peeskamertjes, bekleed met vuurrood kunstleer op de wanden. Een Amerikaanse investeerder gaat er een écht hotel van maken. Een voorlopig koopcontract is inmiddels ondertekend. Negen ton ontvangt Bartels voor het pand.

Brandweer

Niet verkeerd voor een ondernemer, die het voormalig pension in 1981 aanschaft voor twee ton - in guldens. Het zijn dan gouden tijden voor de Hagenaar, die eenzelfde soort sekshuis runt in de Hofstad. Prostituees laat hij overvliegen uit Colombia. Die worden via een bemiddelingsbureau aan hem gelinkt. ,,Ik kreeg in die tijd complete cv's van de dames opgestuurd, soms tientallen tegelijk, beoordeeld met een cijfer'', vertelt Bartels in de veredelde bedrijfskantine in het souterrain, waar de medewerkers en de dames elke dag gezamenlijk eten. ,,Reed ik zelf naar het vliegveld om ze op te pikken en mee te nemen naar Den Haag en Rotterdam. Je hoefde die dames vervolgens niets uit te leggen. Het verleiden van mannen zit hen in het bloed. Die eerste klant vinden ze nog wel eng, maar dat moment eenmaal voorbij, gaan ze als de brandweer.''

Volledig scherm Henk Bartels oogt goedgemutst, maar hij is alle regeltjes in dit land zat. Hij verlangt naar de Copacabana. © Jan de Groen

Latijns-Amerikaanse vrouwen, in de begindagen vooral uit Colombia, domineren het sekshotel. Daar heeft Bartels zijn redenen voor: ,,Ik had met ze te doen, in die tijd. Die vrouwen waren straatarm; woonden met hun hele familie in een hutje van bamboe. Het gaf mij voldoening om te zien dat ze na een periode werkzaam bij Hotel California genoeg geld hadden verdiend om hun levensomstandigheden te verbeteren. Voor zichzelf én voor de rest van de familie.''

Er werken nauwelijks Nederlandse dames voor de Hagenaar, want, zo verklaart hij: ,,Zij missen de werkmentaliteit van de latina's.'' In vloeiend Spaans legt Bartels een Venezolaanse dame aan de eettafel uit wat hij zojuist heeft gezegd. Een verlegen lachje en knikje volgen. Je kan het ook bijna niet oneens zijn met deze ervaringsdeskundige. Hij zit al meer dan 40 jaar in het vak. De pensioenleeftijd ruimschoots voorbij, maar nog altijd iedere dag op de zaak - ondersteund door een handjevol medewerkers, onder wie dochter Corina.

Bartels heeft het niet van een vreemde. Hij is de zoon van 'de koning van de Geleenstraat', de bekende raamprostitutiestraat in Den Haag. Daar bezit Henk Bartels senior - overleden in 1990 - tussen de jaren 50 en 80 van de vorige eeuw een overgroot deel van de prostitutiepanden. Een machtig man in de Haagse onderwereld bovendien: kleurrijk, maar meedogenloos als het moet. Rost met zijn blote vuisten lastige klanten eigenhandig zijn bordelen uit, wordt in 1985 zelfs veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, voor het opdracht geven van de moord op een andere prostitutiebaas. ,,Hij is zelf ook bijna vermoord'', vertelt zijn zoon met opvallend luchtige toon. ,,Had hij de verkeerde vrouw weggejaagd uit haar huis, dat moest gaan dienen voor de prostitutie. Stuurde zij haar man, een linke Amerikaan, even op hem af. Die schoot van dichtbij; de kogel doorboorde de zijkant van zijn gezicht. Mijn vader overleefde de aanslag ternauwernood.''

De moeder van Bartels is dan al overleden, in 1954, aan de gevolgen van baarmoederhalskanker. Haar zoon is op dat moment nog maar 12. Aangezien de vader van Bartels midden in de rosse buurt van Den Haag werkt én woont, plaatst de kinderbescherming hem en zijn jongere zus 'uit veiligheidsoverwegingen' in een jeugdinrichting. ,,Dat vonden we helemaal niet erg'', blikt Bartels terug op de roerige periode in zijn leven. ,,Mijn vader kreeg al tijdens het sterfbed van mijn moeder een nieuwe vriendin. Dat vonden we verschrikkelijk. Wij hoefden hem in die periode niet te zien.''

Copacabana

Bartels is 18 als hij de jeugdinrichting verlaat en zijn vader weer tegen het lijf loopt. Ondanks diverse pogingen van Bartels senior om zijn zoon in het prostitutiebedrijf te krijgen, besluit Bartels naar de Zeevaartschool te gaan in Scheveningen. Als machinist vaart hij geregeld naar Midden- en Zuid-Amerika. Met name aan Brazilië verliest hij zijn hart, vooral aan het vrouwelijk schoon, vertelt de vrouwenliefhebber met een twinkeling in de ogen: ,,Dan stond ik in de deuropening van een hoerenkeet aan de Copacabana, en riep: 'Dames, Henkie is weer thuis!'"

Eenmaal uitgevaren en terug in Nederland, besluit Bartels - de 30 inmiddels gepasseerd - om toch in het bedrijf van zijn vader te stappen. Hij onderhoudt zijn panden in de Geleenstraat: hangt een nieuw lampje op, repareert een deurbel, sopt een peeskamer. Vervolgens neemt hij een compleet sekspand van zijn vader over. Na enige twijfel, dat wel: ,,Mijn ex-vrouw haalde mij over. Die zag wel brood in die prostitutie.''

Na het eerste bordeel volgt al snel een tweede. Bartels junior groeit in zijn rol als prostitutiebaas. In 1981 besluit de Hagenaar het kunstje ook in Rotterdam te flikken en een groot pand, een voormalig pension met een bar, aan de Nieuwe Binnenweg op te knappen tot het sekshotel dat het nu nog is. Bartels weet nog dat hij, met behulp van wat Haagse vriendjes, eerst de straat voor de deur moest schoonvegen. ,,Die was bezaaid met drugsdealers, junks, heroïnehoertjes en ander gespuis. Zij moesten eerst weg, anders kwamen de klanten niet.''

De zuiveringen hebben effect. De straatprostitutie verplaats zich via de Claes de Vrieselaan en Rochussenstraat naar de G.J. de Jonghweg, waarna Hotel California de deuren opent. Bartels richt zich op een specifieke doelgroep: ,,Wij concentreerden ons vooral op de gastarbeiders, die zonder hun vrouw naar Nederland waren gekomen. Zij werden in de seksclubs meestal geweigerd door de Nederlandse meiden. Met name Turkse en Marokkaanse mannen, die ook gewoon hun behoeften hadden, konden wel bij ons terecht. Mits ze zich aan de regels hielden.''

Volledig scherm Het pand aan de Nieuwe Binnenweg wordt een écht hotel. © Jan de Groen

Dat deden de meeste klanten wel. Ze wisten immers: kom niet aan de meiden van Bartels, want dan heb je een probleem. Niet voor niets hangen er op kantoor van Hotel California standaard extra overhemden van de baas. ,,Door een opstootje hier en daar verliest hij nog wel eens wat knoopjes'', lacht dochter Corina, kassière van dienst. ,,Hij is er altijd voor zijn meiden'', vervolgt ze. Haar vader vult aan: ,,De belangrijkste regel in dit huis is gewoon: 'nooit lelijk doen tegen pappa's kippetjes'.''

Die dames, tegenwoordig ook een groot aantal uit Oost-Europa, noemen hun beschermheer ook echt 'pappa'. Zij wachten op klanten in een ontvangstruimte, die meer weg heeft van een wachtkamer van de dokter, dan van een sfeervol bordeel. Er hangt een systeemplafond, er staat een koffiemachine en er zijn zitbankjes tegen de wanden aangeschoven. Aan de ene kant zitten de dames, aan de andere kant de potentiële klanten. De entree is door een automatische schuifdeur, alsof je een snackloket binnenstapt voor een snelle hap. ,,Wij zijn geen club'', benadrukt Bartels. ,,Als een klant een leuke meid ziet zitten, dan maakt hij het boven maar gezellig. Beneden geen poespas."

Eenmaal aanbeland in één van die kamers, zetten de dames een eierwekker op de timerstand. Is de klant na twintig minuten nog niet zover, dan gaat het alarm af en moet er 35 euro worden bijbetaald voor de verlenging. ,,Dat is wel zo netjes'', vindt Bartels. ,,Die meiden houden na aftrek van alle lasten, de kamerhuur en inkomstenbelasting, toch al zo weinig over: zo'n 12 euro.''

Volledig scherm Met een eierkoker worden de twintig minuten bijgehouden. Wie langer nodig heeft, moet bijbetalen. © Jan de Groen

De prijzen verhogen heeft volgens Bartels een negatief effect. ,,Dan blijven de klanten weg. Ik weet nog dat ik in 2005 van 30 naar 35 euro ging per twintig minuten. Toen brak hier de pleuris uit. Vroeger hoefden de dames geen belasting te betalen. Daar moeten we naar terug. Of een voorbeeld nemen aan het Duitse belastingsysteem, als het om de prostitutie gaat. Een vast bijdrage van rond de 20 euro per dag, ongeacht wat er wordt verdiend. Je moet over het dankbare werk van prostituees geen belasting heffen. Die vrouwen laten zich gebruiken voor het maatschappelijke nut; gunnen die vieze, ouwe vent nog een fijne tijd met het meest intieme deel van hun lichaam. Dat moeten we koesteren als samenleving.''

Hoewel Bartels zelf ook bereid is om belasting te betalen over zijn inkomsten, heeft de Belastingdienst nog een appeltje met hem te schillen. Er viel vorig jaar een claim van 750.000 euro op zijn deurmat. Het hoger beroep dient binnenkort. ,,Over de afgelopen jaren zou ik te weinig hebben afgedragen'', zegt hij verontwaardigd. ,,Die rechtszaak is één van de redenen dat ik mijn panden in Den Haag en Rotterdam van de hand doe en het hotel niet doorgeef aan mijn dochter.''

Dat zou ze wel willen, vertelt ze, maar haar vader heeft geen vertrouwen meer in de toekomst van de seksbranche: ,,De regels van de brandweer, de GGD en de gemeente worden steeds strenger. Zo mogen de meiden hier niet meer overnachten, keurt de GGD de wekelijkse soa-onderzoeken van onze eigen gynaecoloog niet meer goed en trekt de gemeente bij het minste of geringste de vergunning in.''

Gedonder

Hotel California is in zijn ruim 35-jarige bestaan twee keer gesloten geweest, in totaal vijf jaar en drie maanden. ,,Gedonder met valse identiteitspapieren'', aldus Bartels. ,,Die zijn meestal niet van echt te onderscheiden. Elke politiecontrole kan daardoor resulteren in een sluiting van je zaak. Zoiets wil ik nooit meer meemaken.''

De Haagse seksbaas is er helemaal klaar mee; klaar met de kopzorgen over vergunningen, klaar met de strenge eisen van de brandweer, klaar met de adviezen van de GGD en klaar met de naheffingen van De Belastingdienst. Als de verkoop van Hotel California rond is, neemt Bartels het eerste de beste vliegtuig naar Rio de Janeiro. Hij ziet zichzelf al zitten op het goudgele zand van de Copacabana. Caipirinha in de ene hand, dikke sigaar in de andere. ,,Nog eventjes'', gniffelt hij. ,,Dan komt Henkie weer thuis.''