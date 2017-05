Talentvolle jeugd bouldert zaterdag in Rotterdam

Boulderen, zoals de sport officieel heet, is met handen en voeten ruim 4 meter omhoog klauteren over ingewikkelde parkoersen. Daarbij is niet de snelheid doorslaggevend, maar met hoeveel pogingen de 'top' wordt gehaald. In zes leeftijdscategorieën gaan kinderen van zeven tot negentien jaar zaterdag met elkaar de strijd aan in boulderhal Monk in Rotterdam.