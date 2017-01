Tapir Penang is 'streepjespyjama' ontgroeid in Blijdorp

Alleen onder de kin van het dier zijn nog witte vlekjes te zien, maar ook die zullen binnenkort verdwenen zijn. Penang en zijn ouders zijn te volgen via de webcams van Diergaarde Blijdorp.



Bij Blijdorp waren ze vorig jaar dolblij met de geboorte van Penang. Een jonge tapir is niet alledaags. Het was achttien jaar geleden dat voor het laatst een babytapir werd geboren in de Rotterdamse dierentuin.



De Maleise tapirs zouden van nature erg op zichzelf en niet zo makkelijk in de omgang met elkaar. Het vorige tapirstelletje in Rotterdam bleek geen ideale combinatie, want nakomelingen bleven uit. Maar moeder Pooh en vader Vazan zijn er wel in geslaagd zich voort te planten. Ze maakten vorig jaar mei voor het eerst kennis met elkaar en er was direct een klik.