Tasjesdief met wapen aangehouden bij Capelle Schollevaar

Rotterdammer (23) aangehouden voor schietpartij Witteveenplein

14:18 Een 23-jarige Rotterdammer is aangehouden in de zaak rondom de schietpartij op 23 januari op het W.G. Witteveenplein op de kop van Zuid in Rotterdam. Hierbij raakte Hasan el Sadiki, een 38-jarige Rotterdammer, zwaar gewond. De verdachte is gisteren in Delft aangehouden.