Tattoo van boxer op gips want 'ik heb een boksbreuk'

Een idee van Wouter Keijzer, van het creatieve Rotterdamse bureau Part of Something. Nadat zijn kindje was geboren zat hij regelmatig in het Sophia en bedacht zich hoe hij iets kon doen voor de patiëntjes. In zijn kring van bekenden trommelden hij tatoeërders op, die in de Tattooshop met stiften hun creaties op het gips zetten.



Bijvoorbeeld bij Ivo, die na een ongelukje op het ijs zijn hand in het gips heeft. Niet omdat hij op het ijs viel, zo vertelt hij. ,,Ik werd op het ijs geduwd, vlakbij een wrak. Omdat er allemaal ijs op het ijs lag, was het erg glad en viel ik. Daarna heb ik de jongen die het heet hard geslagen.'' Niet zijn doelwit, maar hijzelf was het meest geraakt. Hij brak zijn hand.



Hij krijgt een tattoo van een boxer op zijn gips. ,,Want ik heb een 'boksbreuk', zo noemen ze dat. Alsof ik een boxer ben.''