Tattookillers vervolgd voor moord

De vier mannen staan bekend als de tattookillers en vormden volgens Het Openbaar Ministerie (OM) een moordeskader. Ook Kuut maakte deel uit van de groep huurmoordenaars.



De broers P. en hun partners in crime Jeroen S. (42) en Evert S. (36) werden eind 2014 in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot dertien jaar voor de liquidatiepoging in 2009 op de Amsterdamse crimineel Marlon Dalfour. Het slachtoffer werd onder vuur genomen vanuit een auto toen hij voor zijn woning in Amsterdam-West stond, maar overleefde de aanslag ondanks dat hij door twee kogels in zijn hoofd werd geraakt.



'Wees daadkrachtig'

De verdachten danken de bijnaam tattookillers aan hun identieke, grote tatoeages van Chinese letters op hun rug die vertaald 'Wees daadkrachtig' betekenen. Ook Kuut had die tattoos op zijn rug.



Schiedammer Cor P. draagt de bijnaam De Paling vanwege de vele malen dat hij aan de politie wist te ontsnappen. Eén keer wist hij in zijn woonplaats tijdens een vechtpartij met een agent te ontkomen door in De Schie te springen en naar de overkant te zwemmen. Op de kade maakte hij een lange neus naar de politieman en verdween.



Plastic

Onno Kuut werd, verpakt in plastic, begraven bij het strand van Hoek van Holland. Hij zou in februari 2009 bij de Pannenkoekenboerderij aan de A4 bij Leiderdorp de bekende Amsterdamse crimineel Boneka Belserang en Yessin Chakor uit Enschede hebben doodgeschoten.



In 2012 werden de broers P. en Jeroen S. in hun cel aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Kuut. Medeverdachte Evert S. was voortvluchtig, maar werd later in België op straat gearresteerd.



Lang leek het erop dat het Openbaar Ministerie het onderzoek niet rond kreeg. Pas nadat nieuw onderzoek was gedaan naar communicatiegegevens en het track-and-tracesysteem van de huurwagens waarin de criminelen hadden gereden, kwam er schot in de zaak. De tattookillers staan 1 juni terecht in de extra beveiligde zaal van de rechtbank in Rotterdam.