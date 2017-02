Taxibedrijf discrimineert Ridderkerkse transgender

Afgelopen zomer solliciteerde Van Wijk via uitzendbureau Tempo Team naar een functie als chauffeur bij Mama Taxi. Dit bedrijf met flitsende Tesla's heeft als missie werk te bieden aan vrouwen die lastig aan een baan komen.



,,Dat komt mooi uit, want ik behoor tot die categorie", dacht Van Wijk. Ze doelde hiermee totaal niet op het feit dat ze ter wereld kwam als man en nu door het leven gaat als vrouw, maar op de 451 mislukte sollicitaties die ze al achter de rug had. Ze was op dat moment drie jaar werkloos.



Met Mama Taxi klikte het. Na twee gesprekken kreeg Van Wijk te horen 'dat het wel goed zat'. Ze leverde een kopie van haar paspoort in - waar naam en geslacht niet op zijn aangepast - en werd prompt afgewezen. ,,De directrice belde mij en zei dat ze het te riskant vond om een transgender aan te nemen. Mogelijk zouden klanten hierdoor weglopen, zoals eerder was gebeurd bij een chauffeur met een hoofddoek. Ongelofelijk, zéker omdat dit haaks staat op haar missie."



Afgekeurd

De klap kwam keihard aan bij de Ridderkerkse. ,,Ik leef sinds tien jaar als vrouw en dit is de eerste keer dat ik op een negatieve manier werd geconfronteerd met wie ik ben. Ik heb me nooit eerder persoonlijk afgekeurd gevoeld, terwijl bedrijven mij honderden keren hebben afgewezen. Nooit om mijn geslacht, meestal omdat ik te oud was of te hoog opgeleid. Ik heb communicatiewetenschappen, economie en facilitymanagement gestudeerd."



Hoewel de directrice van Mama Taxi bij hoog en laag ontkent Van Wijk te hebben afgewezen omdat ze transgender is, heeft Tempo Team verklaard dit argument voor de afwijzing te hebben ontvangen. Dat gaf Van Wijk genoeg vertrouwen om naar het College voor de Rechten van de Mens te stappen. Gisteren is ze in het gelijk gesteld. Mama Taxi heeft gediscrimineerd. ,,Voor mij is dit een afsluiting van een emotionele periode", zegt Van Wijk. ,,Ik heb mij minderwaardig gevoeld in afwachting van dit oordeel."



Blinde vlek

Omdat Mama Taxi nog steeds ontkent te discrimineren, wil Van Wijk aangifte doen. ,,Ik ga door met strafrechtelijk vervolgen totdat de directrice van Mama Taxi zich bewust is van haar blinde vlek. Dit mag niet meer gebeuren."



Overigens heeft de Ridderkerkse een leuke baan bemachtigd. ,,Mijn geslacht is niet eens ter sprake gekomen. Ik ben er ook niet over begonnen; waarom zou ik? Ik leef al 10 jaar als vrouw, moet ik dan gaan vertellen dat ik als man geboren ben?"