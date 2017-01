Taxichauffeur zwaar mishandeld in Rotterdam

De vijf mannen stapten rond 01.30 uur in op de Gooilandsingel. Ze maakten afspraken over de prijs voor de rit en lieten zich naar een pinautomaat brengen bij Zuidplein om geld op te nemen.



Daar besloten de mannen dat ze ook naar een derde adres gebracht wilden worden. Ze bereikten geen overeenstemming met de chauffeur over de extra kosten. De bestuurder gaf daarop het geld terug aan zijn klanten.



Een van de passagiers werd agressief. Hij zou de taxichauffeur meerdere keren in het gezicht hebben geslagen en ook de andere mannen zouden de chauffeur te lijf zijn gegaan. Ze zouden onder meer zijn been naar buiten hebben getrokken en vervolgens de deur dicht hebben getrapt.



De chauffeur is mogelijk ook beroofd. Hij zag dat de mannen zijn portemonnee pakten, maar het is niet duidelijk of ze ook geld daaruit hebben gehaald.



De daders sloegen op de vlucht tussen de bank en het theater door, richting het politiebureau. De politie werd meteen door de taxichauffeur ingeseind. Zij troffen de mannen echter niet meer aan.